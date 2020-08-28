Асфальтирование дорог, организация мест для выгула домашних животных

Вопросы работы общественного транспорта поднимаются почти на каждой сессии городского маслихата. У общественников и депутатов всегда есть о чём спросить, какие болевые «точки» озвучить. Однако, сегодня говорили исключительно о положительном.

Скоро городской автобусный парк заметно обновится. На улицах Петропавловска появятся 100 современных единиц техники, а вместе с ними и электронное билетирование.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Договоры заключены. Компания, которая работает с 11 перевозчиками, доведет до ума эту систему. Я думаю, что мы все-таки сможем реализовать то, что начали. Это обновить автобусы и оптимизировать некоторые маршруты. Порядок в этой сфере мы наведем. Хотелось бы быстро, но не получается.

В Петропавловске насчитывается 1152 многоквартирных и 15 тысяч частных домов, треть из которых имеют полувековую историю. С каждым годом город преображается и растет. По проекту реновации в рамках программы «Нурлы жол» новый облик в ближайшие 5 лет приобретут 32 квартала города. Вместо ветхих домов построят многоэтажки.

Вячеслав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Это микрорайон «Жас оркен», «Копай», улицы Уалиханова и Жамбыла. Согласно программе, то жилье, которое попадет под реновацию, предусматривает собственникам жилье в новых домах.

Говорили и о благоустройстве. Сейчас в областном центре ремонтируются дороги, строятся парковки, обновляется освещение, появляются скверы, аллеи, но, не хватает велодорожек. И это не единственное, что волнует народных избранников.

Павел Афанасьев, депутат городского маслихата:

— Велодорожки. Я понимаю, что на узких улицах отдельную полосу для них не выделишь. Но, вот второй вопрос по поводу выгула собак. В городе мало таких мест. Желательно, чтобы они были в разных частях города.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— По части выгула собак соответствующее поручение я давал, но мы немного приостановили эту работу. Планировали в каждом районе сделать места для выгула. Я понимаю, человек, проживающий в микрорайоне «Береке», не приедет на «Карасай» собаку выгуливать. Скажу так, когда мы вошли в пандемию и начались проблемы, честно говоря, мы держали деньги для решения более важных вопросов.

Депутата городского маслихата Александра Фомина волнует вопрос укладки нового асфальта по улице Крепостной. Участок этой дороги должен вскоре соединить центр города и микрорайон «Копай». По мнению депутата, в проект необходимо внести корректировки.

Александр Фомин, депутат городского маслихата:

— Взгляд со стороны говорит о том, что магистральная улица будет достаточно узкой. Мы столкнемся с такой проблемой, что в часы пик на улицах могут возникнуть заторы. Прошу обратить на это внимание.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Действительно генплан- болевая точка города. Много споров происходит. Я предлагаю собрать депутатов, общественников, чтобы детально обсудить детальную проектировку проекта.

Всего на сессии рассмотрели 6 вопросов.

Абай Альжанов