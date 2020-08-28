Аким СКО К.Аксакалов вручил ветеранам труда юбилейные медали

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Буквально вчера, как вы знаете, была международная конференция по случаю 25-летия нашей Конституции, в которой принял участие Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Он говорил о том, что Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт и мудрость казахского народа в сочетании с передовыми достижениями мировой правовой мысли. Четко, обозначив роль Конституции нашей страны.

Для ее утверждения понадобилось 33 тысячи коллективных обсуждений с участием 3 млн граждан, которые внесли около 30 тысяч предложений и замечаний. Затем 55 статей главного документа страны правили и дополняли больше 1000 раз. Все, чтобы утвердить его, но, самое главное — определить основные направления дальнейшего развития Казахстана.

Он шаг за шагом начал меняться, с вызовами времени делала это и Конституция. Тот период взлетов и падений хорошо запомнили присутствующие в зале ветераны труда. О сегодняшних достижениях они тогда могли только мечтать.

Ескендир Елеусизов, председатель областного Совета ветеранов:

— На днях , как члены общественного совета, мы объезжали те объекты, которые сегодня строятся в СКО, в Петропавловске. Мы сегодня входим в тройку лидеров по РК по инвестициям, тем более 75% из них -частные, а это огромная работа. Нас, старшее поколение такое интенсивное развитие экономики очень радует, мы сегодня довольны, тем, что в нашем регионе во главе с акимом вот такие перспективные изменения.

Отмечает их и руководство страны, поощряя тех, кто стоит за положительными переменами. Недавно Президент страны наградил Кумара Аксакалова знаком «Алтын барыс». Все свои достижения глава региона видит в сильных духом и трудолюбивых североказахстанцах.

Ветеранам труда региона, а также самым активным ее деятелям, в канун юбилея главного документа страны он вручил юбилейные медали. В числе награжденных Геннадий Зенченко. Один из областных лидеров сельскохозяйственной сферы даже во время пандемии не переставал расширять свое товарищество. За возможность трудиться в непростых условиях благодарит государство.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «Иван Зенченко»:

— Это субсидирование техники, МТФ, завоз скота, гербициды, удобрение и все прочее очень радует. То, что касается 21-го года, планы есть и будем продолжать двигаться, потому что строительство — жизнь, будущее.

Награды в честь 25-летия Конституции Кумар Аксакалов вручил девятерым североказахстанцам.

Дарья Пышмынцева