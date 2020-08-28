75% школьников СКО будут учиться дистанционно

Подготовка к новому учебному году — одна из самых обсуждаемых тем августа. Предшкольная суета, состоящая из покупок «по традиционному списку», в котором одежда, канцелярия, а теперь и маски. Последний летний месяц не дает покоя североказахстанским мамам и папам. вот что важно знать родителям, чьи дети 1 сентября сядут за парты в школе.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Отменена кабинетная система. Малыши будут учиться только в одном кабинете. Перемены для этих учащихся разных классов будут в разное время. Для организации социального дистанцирования увеличится количество смен, появятся подсмены, деление на подгруппы с количеством не более 15 ребятишек.

Провожать детей родители смогут только до входа в школу. Этому моменту на брифинге уделили особое внимание и проговорили несколько раз, чтобы во время учебного процесса родители не впали в панику. Ее, как выяснилось, у них вызывает навязчивая идея купить своему чаду набор из антисептика, специальных салфеток и масок.

Последние — единственное, что нужно будет приобретать, да и то, носить учащиеся начального звена их будут исключительно на переменах. Остальных же карантинных атрибутов в школах региона более чем достаточно, рассказала Гульмира Каримова. Предстоящие СОЧи и СОРы, от которых дома могут быть ссоры, на брифинге тоже обсудили.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В условиях карантина введено балльное формативное оценивание. Во 2-11 классах в первой четверти педагог проведет только один СОР и один СОЧ по предметам. Министерством образования рекомендовано проведение СОР во 2-11 классах с 5 по 15 октября 2020 года, СОЧ во 2-11 классах с 28 октября 2020 года. В то же время суммативное оценивание не проводится по следующим предметам: «Самопознание», «Художественный труд», «Музыка», «Физическая культура», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование», «Общество и религия». По этим предметам выставляется «зачет / не зачет».

Одна актуальная тема сменила другую. Как бы североказахстанцам ни хотелось уйти от обсуждения коронавируса, пока что это невозможно.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Идет снижение заболеваемости от 62 случаев до 45. В настоящее время занятость коек в инфекционном стационаре у нас следующая: из 280 занято 70, реанимационных — 23, занято — 11. Продолжается работа в провизорных стационарах: из 530 коек занято 219.

Возвращаясь к школьной теме, специальные койки, а если быть, точнее, изоляторы, предусмотрят в каждой школе, в которой дети будут учиться офлайн. Если быть точным, то переоборудуют медкабинеты, чтобы на случай, если учащийся заболеет коронавирусной инфекцией, отделить его не только от сверстников, но и от медицинского персонала, для их безопасности.

С этой же целью карантин в стране смягчают плавно, а не одномоментно. Интернет пестрит статьями, в которых говорится о следующем таком ослаблении, зеленый свет, ему дадут 31 августа. Североказахстанцы ждут официального постановления, но решения «сверху» пока не принято.

Потому, все, что областные санитарные врачи могу сейчас представить — проект долгожданного документа под номером 29. Предполагается, что перечисленные далее объекты должны возобновить работу с 31 августа.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Религиозные объекты без проведения коллективных мероприятий. Бассейны в индивидуальном формате из расчета не менее 5 м кв. на одного посетителя по предварительной записи. Спортивные объекты для индивидуальных и групповых тренировок не менее 5 м на одного посетителя должно быть. Объекты культуры не менее 5 м на одного посетителя и заполняемость не более 50%. В том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования.

Автовокзалы для внутриобластного сообщения тоже откроют свои двери с 31 августа, но это пока только планы. Локдаун в выходные дни в регионе сохранится. Здесь изменений не произошло.

Дарья Пышмынцева