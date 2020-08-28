4 колледжа СКО получили новое оборудование благодаря проекту «Жас маман»

Профессии будущего. Чтобы подготовить специалистов, которые станут востребованными на рынке труда, нужны сильные педагоги и современное оборудование. С первым в высшем колледже имени М.Жумабаева проблем нет, говорит директор. А вот техническая база отставала и требованиям сегодняшнего дня не соответствовала. До этого лета. Колледж получил больше 300 млн тенге на оснащение в рамках проекта «Жас маман».

Мультимедийные кабинеты нового поколения, оборудование для 3D-моделирования, робототехники. Такого в колледже ещё не было. А в этой аудитории готовят системных администраторов. Такой специалист сейчас нужен везде: госорганах, учебных и медицинских учреждениях, на предприятиях. В общем, там, где используют компьютерную технику. Спрос на таких мастеров опережает предложение.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Насколько далеко уже ушла и уходит цифровизация, компьютеризация. Эти вещи, конечно, важны в практическом применении. Надо детей скорее научить всему этому.

Вкалывают роботы, а не человек. На заводах и фабриках сейчас стараются минимизировать тяжёлый труд людей. Специалисты только управляют погрузчиками, конвейерами. Но это не так просто, как кажется. К дорогостоящей технике подпустят только квалифицированных грамотных специалистов.

Их в СК профессионально-педагогическом колледже теперь готовят с помощью самого современного оборудования. В нём учебное заведение нуждалось давно. Технику здесь не обновляли 30 лет.

Еркин Жакупов, директор Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— СК ППК образован в 1957 году. В 2019 мы по программе модернизации колледжей, по проекту «Жас маман» включены в список. 323 млн нам было выделено. Мы приобретаем оборудование для подготовки студентов. 2 компетенции: автомобильный транспорт и электроэнергетики.

Для последних оборудование на подходе. А вот для обучения будущих автомехаников и слесарей-ремонтников почти всё готово. Мастерская изменилась до неузнаваемости, говорят педагоги колледжа. Получать практические навыки на таком оборудовании интересно будет каждому студенту. Особенно после «Жигулей» и «Волги», которые стояли здесь раньше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Стоит макет «ВАЗ 2106», «шестёрки» советского периода. Ну что это такое? Вот такие должны быть стенды, где можно конкретно руками почувствовать и сделать.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— По последнему слову техники. Такого оборудования нет ни на одной станции техобслуживания Петропавловска. Работать надо на опережение. Чтобы в будущем, когда такая аппаратура появится в городе, выпускники этого колледжа были готовы на ней работать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этой связи хорошая программа «Жас маман». 4 колледжа в этом году попали. 1,2 млрд тенге было выделено на обновление оборудования. Эту работу мы будем продолжать. Из 25 колледжей в этом году 4, в следующем году 5 колледжей, которые также будут модернизированы.

Для них в следующем году выделят 1,5 млрд тенге. Так, поэтапно техническая база всех колледжей области будет обновлена, заключил глава региона.

Айгерим Мукашева

Айгерим Мукашева