29 человек пострадали на дорогах СК за последние 6 месяцев

«Соблюдай правила дорожного движения — сохрани жизнь другим и себе». Простое правило, которое должны знать автолюбители и пешеходы. Правда, многие то ли пренебрегают, то ли забывают о нем. Чтобы в очередной раз напомнить водителям о правилах безопасности на дорогах, специалисты национальной компании «Казавтожол» провели информационно-профилактическую акцию.

Канат Усербаев-заместитель директора СКОФ АО «НК» «Казавтожол»:

— Сегодня проводится информационно-профилактическое мероприятие, направленное для освещения вопросов аварийности, трагичных последствий для жизни с целью обеспечения безопасности автомобилей на дорогах республиканского значения.

Если маска поможет защитить от вируса, то брошюры напомнят автолюбителям о правилах ПДД. Владельцы машин к флешмобу охотно присоединились.

Петропавловцы:

— Больше бы таких акций. Ну и спасибо, что подарили.

— Конечно, пусть таких акций побольше проводится,чтобы предупреждали водителей.

— Конечно, активисты-молодцы. Активно работаете на благо Казахстана, чтобы все нормально было.

За последние полгода в авариях пострадали больше 30 человек, погибли двое. Специалисты «Казавтожола» просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленный скоростной режим.