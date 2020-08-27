В этом году казахстанцы отметят 25-летие Конституции страны

Культура

20:42 27 Августа 2020

История возрождения Конституции довольно велика и обширна. Свое начало она берет со времен правления великого Чингисхана, совершенствовалась ханами Есимом и Касымом. А с приобретением независимости в республике появляется новейшая — 1993 го и 1995-го годов.

Бауржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела резиденции Абылай хана:

— Конституция на сегодняшний день многогранная. Она доказала свою дееспособность. За эти 25 лет были изменения, 14 дополнений производились. Каждый год проводим такую выставку. Нынешняя выставка отличается тем, что она юбилейная.

Конституция не стояла на месте, вводились правки и изменения. Сейчас же с уверенностью, можно сказать, что она стала основой независимого Казахстана.

Алиаскар Набиев, экскурсовод:

— В основном наши предки придерживались правил традиций и обычаев. И эти же законы передавались из уст в уста, из поколения в поколение. В новейшее время она начинается с независимости республики. 

Юбилейная выставка начнет работать с 30 августа. Из-за пандемии она пройдет в режиме онлайн: 1-2 раза в неделю на платформах социальных сетей и официальном сайте резиденции.

 

 

Алишер Ашимов

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