Ученики и учителя СШ№6 переедут в новое здание

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Непривычная для школ тишина режет слух. Но уже через 4 дня здесь зазвучат детский смех и звонок на урок. За новые парты в новой школе сядут 960 детей. К их приходу всё готово.

Сайран Мустафина, директор СШ №6 имени Кожабергена жырау:

— Сбылась наша мечта. Мы новый учебный год начинаем в новой школе. Светлой, красивой, современной.

Мечта заветная и долгожданная. Здание, в котором раньше находилась 6 школа, построили 83 года назад. Но проблема даже не в этом. В старой двухэтажке детям было очень тесно.

Сайран Мустафина, директор СШ №6 имени Кожабергена жырау:

— В своей старой школы мы обучались в 3 смены. Потому что количество детей было огромным. Школа была рассчитана на 200 человек. Обучалось 656 человек.

Не хватало кабинетов для уроков. Что уж говорить о факультативах. Здесь места хватит всем. Кроме учащихся 6-й школы знания будут получать ребята из классов с казахским языком обучения 7-й школы. Основные уроки проводить станут в первую смену.

А после обеда кружки по интересам и дополнительные занятия. Современные мастерские, просторные кабинеты и компьютерные классы. В последних заниматься будут даже первоклашки. Чтобы узнавать новое, чтобы им было интересно, установили вот такие LED экраны.

Они есть почти в каждом кабинете. Будет просторно и на уроках физкультуры. В бывшем здании 6 школы спортзал был вдвое меньше.

Жандос Калиулы, учитель СШ №6 имени Кожабергена жырау:

— Конечно, детям было тесно. А здесь очень просторно. К тому же на улице есть футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки. Установили две игровые зоны.

Аналогичную школу на 900 мест возводят сейчас по улице Уалиханова. Её откроют в конце этого года. А та, что в Бесколе на 300 детей, свои двери распахнёт уже 1 сентября. Новые школы региону необходимы. Каждый год растёт число первоклашек.

В 2018 году впервые сели за парты 7 700 детей. В прошлом году почти на 800 больше. А в 2020 ожидают 9 тысяч первоклассников. Важно, чтобы школьники учились в комфортных условиях. Не сидели в свитерах и куртках, потому что от окон дует, а крыша протекает.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году благодаря выделенным деньгам из бюджета 5 млрд тенге 142 объекта образования были капитально отремонтированы. В этом году также 5 млрд тенге выделили 107 объектов отремонтировали. Таким образом, за два года 50% мы капитально отремонтировали. Понятно, что эта работа будет продолжаться и на будущий год.

А вопрос с видеонаблюдением в этом году решили полностью. Камеры будут в каждом учебном заведении региона. Закрыли и проблему с развозом детей в сёлах. Закупили 43 микроавтобуса. Улучшают условия труда, повышают зарплату, помогают с жильём. За три года в школы области прибыли

1400 молодых учителей. Проблему дефицита кадров почти решили.

Айгерим Мукашева