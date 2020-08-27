Село Явленка Есильского района благоустроят в этом году

Общество, Строительство

21:03 27 Августа 2020

Дождём, гулом техники и трехэтажной новостройкой. Так встретила нас единственное одноименное село Явленского сельского округа. Сразу становится понятно, что здесь на месте стоять не привыкли. Нужды и интересы сельчан стараются учитывать.

Мнайдар Тлеукин, аким Явленского сельского округа, Есильский район:

— По улице Ибраева строится трехэтажный дом, который будет выдаваться, кто стоит на очереди. 27-квартирный. Сейчас рядом проводится благоустройство, сами видели, в ближайшее время, в начале сентября, возможно, сдастся.

По срокам завершения всех работ новостройку, пусть и незначительно, «обгонит» явленский детский сад «Балапан». Даже в пасмурную погоду, попадая на его территорию, от разнообразия цветов и яркости оформления настроение сразу поднимается.

Для полноты картины не хватает только играющей детворы. Пока здесь только рабочие, которые готовят здание к приходу малышей. Его фасад скоро заметно изменится, комфортнее станет и внутри помещения.

Жумабике Усманова, заведующая детским садом «Балапан», с.Явленка, Есильский район:

— Детский сад с 76-го года никогда капитально не ремонтировался. Сделана очень большая работа: заменена кровля, окна и межкомнатные двери. Я думаю, теперь у нас будет очень тепло.

От позитивных моментов — к проблемным. Вода, дороги и освещение — слабые точки практически всех сёл региона. Явленка — не исключение, в ее случае можно только не брать вопросы водообеспечения.

Мнайдар Тлеукин, аким Явленского сельского округа, Есильский район:

— Мы по «ДКЗ» сделали 3 км асфальтного покрытия на 103 млн тенге. 42 года эта дорога не ремонтировалась, только проходили текущие ремонты, например — ямочный. Сами, знаете, его не хватает надолго. Сейчас по «Ауыл ел бесігі» выделяется 210 млн на средний ремонт тоже. Будем делать около 4 км. В этом году по освещению сделано 10 улиц, 129 фонарей заменено.

Не забыли и о юбилейных датах. К 75-летию победы в райцентре установили сразу 5 небольших памятников в местном сквере, заменили фонари и брусчатку.

 

 

Дарья Пышмынцева

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