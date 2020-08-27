Проактивной и композитной услугами пользуются североказахстанцы

На сегодня в департаменте Комитета труда, социальной защиты и миграции оказывают 13 видов госуслуг, половина из которых североказахстанцам доступна на портале egov.kz. Это назначение единовременной выплаты на погребение, пенсий и соцпособий. Удобно, а главное, сделать всё можно не выходя из дома. Кроме того, 5 государственных услуг предоставляются проактивно.

Мереке Мухамедьяров, руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по СКО:

— Это услуги, связанные с рождением ребенка, выплата госгарантий по пенсионным взносам, пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для того чтобы воспользоваться проактивной услугой, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.

Воспользоваться североказахстанцы могут и композитными услугами. Например, при достижении пенсионного возраста, первичном установлении инвалидности или же регистрации рождения ребенка. По словам экспертов, люди стали реже обращаться в разные ведомства, желая получить ту или иную услугу, а предпочитают получать их в электронном формате.

Особенно это стало заметно во время карантина. За полгода в профильном ведомстве оказали 14 тысяч госуслуг.

Айсулу Уразбекова, главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— Хотела бы отметить об увеличении востребованности электронных услуг среди населения, доля которых составила 92,5%. По итогам 1 полугодия доля электронных услуг по территориальным подразделениям увеличена на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Улучшать качество, сокращая бюрократические «проволочки». Это основная задача, которую ставят перед собой специалисты. Работу по оптимизации предоставления госулуг в режиме онлайн они будут продолжать.

Абай Альжанов