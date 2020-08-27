Праймериз «Nur Otanа» пройдет открыто и честно

Кажется, такого эмоционального спикера этот зал не видел давно. По одной только активной жестикуляции и хорошо поставленной речи можно понять, что столичный политолог Казбек Майгельдинов «горит» своим делом. Такими же должны быть и кандидаты, которым предстоит перезагрузить партию. Им же предстоит сломать устоявшиеся политические антистандарты, — считает гость из Нур-Султана.

Казбек Майгельдинов, наблюдатель от лиги сторонников партии «Nur Otan», г.Нур-Султан:

— В регионах есть большая проблема на самом деле. Из года в год одни и те же депутаты приходят в маслихаты. Многих из них население не знает, при этом есть потребность, чтобы обновить корпус депутатов в маслихат, чтобы реальные люди с реальными идеями приходили и реализовывали, и решали вопросы.

Активная молодежь и представительницы прекрасного поля — одни из них. Сейчас в областном маслихате доля депутатов в возрасте до 35 лет 0%, женщин — 2%. Цифры заставляют задуматься. За круглым столом обсудили давно сложившуюся тенденцию, когда отечественные вузы добровольно принудительно предлагают студентам пополнить ряды нуротановцев.

После такого о каком гражданском активизме может идти речь. Не исключено, что в октябрьский день «х» в финальном этапе праймериз их также попросят проголосовать за того или иного кандидата. Выход из этой, мягко говоря, неудобной ситуации есть, рассказал Казбек Майгельдинов.

Казбек Майгельдинов, наблюдатель от лиги сторонников партии «Nur Otan», г.Нур-Султан:

— По правилам во время голосования необязательно выбирать одного кандидата, можно отметить сразу нескольких, проверить это никто не сможет. Опять же, сделать выбор онлайн-член партии имеет право лишь раз. Наша лига — некоммерческое общественное объединение, мы работаем на добровольных началах и заинтересованы в прозрачности праймериз. В противном случае мы имеем право настоять на их повторном проведении.

Обсудили за круглым столом областного филиала партии и дебаты. Некоторые кандидаты считают, что они в контексте праймериз невозможны. Предполагаемого термином противостояния не будет, так как все партийцы, объединены общей целью. Относиться к дебатам в данном случае следует немного иначе, — считает столичный эксперт.

Сейчас задача — показать видение существующих проблем, пути их решения и доказать, что именно он самый лучший. Регистрацию для внутрипартийной борьбы уже прошли 570 нуротановцев. Она будет проходить до 29 августа включительно.

Дарья Пышмынцева