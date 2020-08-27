Новый арт-шедевр украсил фасад здания аквапарка «Нептун»

Обычное здание, построенное во времена Советского союза, превратилось в уникальную арт — площадку. Фасады типовой постройки стали масштабным полотном для молодых художников. Даурен Галымжанов увлекается стрит-артом с 17 лет. По профессии бухгалтер, однако, любовь к искусству «взяло верх».

Даурен Галымжанов, художник:

— Все время рисовал с детства. И вот в этом году мы начали заниматься большими стенами. До этого просто роспись стен. Мы заведения рисовали, гаражи, балконы. Сейчас мы уже полностью занимаемся муралами.

На создание мурала ушло чуть больше трех дней. Рисовали художники и днём, и ночью. «Справились бы и раньше», -говорит гравёр, но карантинные меры внесли свои коррективы. Когда заканчивалась краска, приходилось дожидаться открытия магазинов.

А на такую масштабную стену ушло немало материала: чуть больше 150 килограммов краски и 40 литров грунтовки. Но результат того стоит. Да и местным жителям мурал пришелся по душе.

Петропавовцы:

— Когда пришла,посмотрела, только при входе, то что нарисовано. Так удивилась…Такая красота…»

— При входе мы увидели эту красоту. Мы не знали, что это молодежь рисовала.

— Спасибо молодежи, что не теряют время.

Молодежь действительно не теряет времени зря. Творческая команда Даурена Галымжанова под креативным названием «G.fans» состоит из 4 человек. Молодые парни в скором времени обещают появиться в других, более масштабных проектах.

Жанель Бисенбаева