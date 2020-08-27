Двум водителям за перегруз в СКО выписали солидные штрафы

Не подчинился полицейским и высыпал на дорогу щебень. В СК двум водителям большегрузов выписали солидные штрафы за нарушение правил перевозок. Их в ходе совместного рейда возле села Бесколя выявили сотрудники транспортной инспекции и стражи порядка. За рулем многотонников находились работники одного предприятия. Абай Альжанов продолжит.

Инцидент произошел в четверг ближе к обеду. Транспортные инспекторы вместе с полицейскими остановили для проверки двух водителей многотонных авто. После взвешивания техники выяснилось, что допустимая норма у одного была превышена на 11 тонн. Получается, ездил, портил асфальтное полотно, на ремонт которого, к слову, в нашем регионе выделяются немалые средства.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Пока водитель первого большегруза проходил взвешивание, второй, не дожидаясь своей очереди, поступил весьма оригинально. Мало того, что он не подчинился сотрудникам правоохранительных органов, так еще демонстративно выгрузил весь щебень на обочину. Теперь ему грозит штраф сразу по 4 статьям.

Это почти 130 тысяч тенге. Видимо, водитель этого тяжеловеса прекрасно понимал, что такой выходкой он получит меньший штраф, нежели если пройдет взвешивание, как поступил его коллега. Последнему, кстати, досталось в 11 раз больше. В казну придётся оплатить почти 1 миллион 400 тысяч тенге.

Ерболат Ахметов, и.о. руководителя отдела транспортной инспекции СКО:

— По факту перегруза и превышения допустимых весовых параметров будет нести ответственность перевозчик, то есть компания, которая владеет этими транспортными средствами. По факту выгрузки инертного материала будет нести ответственность водитель транспортного средства.

С начала года специалисты транспортной инспекции и стражи порядка проверили свыше 3 тысяч многотонников. Выяснилось, что правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов нарушили водители 420 машин. Общая сумма штрафов составила 31 миллион тенге.

Абай Альжанов