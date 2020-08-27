Благотворительная акция «Дорога в школу» прошла в детской деревне семейного типа

Образование

20:30 27 Августа 2020

Рома и Вероника Морозовы — родные брат и сестра. Про таких говорят «не разлей вода». Вместе играют, вместе занимаются спортом. Роме 13 лет. Как старший брат, контролирует свою сестренку. И в обиду уж точно не даст. 12-летняя Вероника, в свою очередь, — помощница. Любит заниматься домашними делами.

Вероника Морозова, воспитанница КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— В детской деревне мы поливаем цветы, ухаживаем за ними. Здесь хорошо, уютно, тепло. У нас здесь были праздники, мы здесь проводили дни рождения.

В детской деревне сейчас воспитываются более 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 18 лет. Летние каникулы ребята провели очень ярко и интересно.

Гульсипат Найманова, заместитель директора КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— В летнее время наши дети отдыхали в летнем оздоровительном лагере в Боровом. И часть детей отдыхало в лагере при Соколовской коррекционной школе. 

Сегодня в гостях у ребят побывали сотрудники Агентства государственной службы. Накануне нового учебного года они подарили ребятам ранцы и канцелярские принадлежности. Представители департамента уже не первый год сотрудничают с детским учреждением.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— В свое время сотрудники департамента отремонтировали и покрасили детскую площадку, приобрели и высадили ели. Не осталась в стороне и акция «Дорога в школу».

Порадовали и мороженым. Сладкое лакомство деткам пришлось по душе. Как и другие полезные презенты.

 

 

Жанель Бисенбаева

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