42 молодых специалиста пополнили ряды медицинских работников СК

Сания Кусумбаева в этом году окончила Карагандинский государственный медицинский университет. Обучалась девушка 7 лет: сначала 5 лет бакалавриата, потом два года интернатуры, которые Сания провела в третьей городской больнице для получения опыта.

За время работы решила, что останется в Петропавловске. Теперь она врач общей практики в центре семейного здоровья городской поликлиники №3.

Сания Кусумбаева, врач общей практики центра семейного здоровья городской поликлиники №3:

— Практиковалась здесь долгое время, поэтому и решила выбрать эту поликлинику. Коллектив хороший, руководство поддерживает всегда.

А в этом кабинете ведёт приём Азат Картаев. Получив диплом Карагандинского вуза, решил вернуться в родной город. 24-летний специалист работает врачом общей практики.

Азат Картаев, врач общей практики центра семейного здоровья городской поликлиники№3:

— Стать врачом мечтал с детства. И теперь, она сбылась. Я очень доволен результатом.

В этом году штат третьей городской поликлиники пополни девять молодых специалистов. Двое из них работают в центре семейного здоровья. Все они врачи общей практики. Но, в учреждении ещё нуждаются в квалифицированных кадрах, особенно узких специализаций.

Фариза Ахметжанова, и.о. заведующей отделения центра семейного здоровья городской поликлиника №3:

— Не хватает детского врача-офтальмолога, врача -хирурга, врача-инфекциониста, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, психиатра.

В этом году в наш регион прибыли 42 молодых специалиста, 27 из них трудятся в районах, остальные 15 — в областном центре.

Айгерим Муканова