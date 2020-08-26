За долги хозяина в СКО забили и съели его собаку

Забили, разделали и съели. Зверское убийство собаки произошло около села Большая малышка Кызылжарского района. Оказалось, владелец четвероногого задолжал односельчанам 6 тысяч тенге. Чтобы расплатиться, отдал животное, думал, пёс будет сторожить дом нового хозяина.

Несчастное животное забили и зажарили на костре, на берегу Есиля. Звуки глухих ударов и собачий визг слышали двое подростков 12 и 16 лет, которые рыбачили неподалёку. Один из мальчиков отправился домой и по пути увидел, как трое сельчан разделывают подвешенную к дереву рыжую собаку.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину, допросили двух возможных соучастников. По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые не считают, что совершили нечто предосудительное. По закону за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф до 120 МРП, это почти 320 тысяч тенге, либо общественные работы до 120 часов. Возможен и арест сроком до 30 суток.

Айгерим Мукашева