В стране стартовала акция «Приёмная на дороге»

Завезли автомобили из стран ЕАЭС, но в Казахстане не зарегистрировали. Таких водителей в нашей стране десятки тысяч. Сборы и пошлины они не платили. Если нарушали правила дорожного движения, то привлечь к наказанию их было сложно.

Потому в закон внесли изменения, которые вызвали негодование владельцев машин с армянскими и киргизскими номерами. Пошли навстречу, дали отсрочку. Но вопросов от населения меньше не становится.

Алтынбек Жумалиев, старший инспектор процессингового центра ДП СКО:

— Сегодня много было вопросов по регистрации автотранспортных средств, ввезённых гражданами РК из Республики Армении. В рамках этой акции сотрудники ДП будут давать ответы для граждан, которые задали вопросы в социальных сетях.

Стражи порядка объясняют, что гражданам, которые покупали авто из Кыргызстана, Армении и России, придётся поставить его на наш учёт. Оплатить все госпошлины и регистрационные сборы. Но каждый случай стараются рассмотреть индивидуально, говорят полицейские. Марине Усенко автомобиль подарил муж. Купил его у жителя Актюбинска, но с армянскими номерами.

Марина Усенко, жительница г.Петропавловска:

— Мы оформили на бывшего хозяина. Нам сложно было найти человека, который приобрёл эту машину. Но нам это удалось. У нас никаких сложностей не было. Пришли, оформили машину меньше чем за час. Очень рада. Мне техпаспорт дали.

Акция «Приёмная дороге» продлится два дня. В первый — стражам порядка поступило около сотни вопросов.

Айгерим Мукашева