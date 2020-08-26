Преподаватели СК в числе победителей республиканского конкурса видеоуроков

4-я четверть прошлого учебного года для казахстанских школьников прошла дистанционно. Такому новшеству, возможно, обрадовались дети, но, точно не учителя. Чтобы вести занятия удаленно, пришлось порой часами записывать видеоуроки, делать по несколько дублей, а затем отправлять ученикам, — признается Гульмира Алина.

Она учитель истории из Акжарского района. Недавно стала победительницей областного и республиканского конкурсов видеоуроков.

Гульмира Алина, учитель истории, Акжарский район:

— Участвовала в разработке видеоуроков для 4 четверти. Я надеюсь, что данные видеоуроки внесут свою лепту в сферу образования нашей страны.

Тимбилдинг для учителей. Так можно назвать проект «Тичмит». Формат мероприятия- дистанционный. Его замысел заключается в том, что по видеосвязи педагоги обмениваются опытом, мнениями, а еще обучаются новым навыкам и оттачивают те, которые уже имеются.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора по учебно-методической работе ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК РК по СКО:

— Дистанционное обучение стало вызовом. Сейчас важно понимать не то, на каком компьютере или смартфоне преподает учитель, а как качественно он дает знания ученикам. Нельзя терять тесной взаимосвязи и обратную связь с родителями учеников. Важно понимать, что дистанционный формат- это новшество, которое необходимо усваивать.

Лучшие видеоуроки преподавателей отправят в республиканские школы, — говорят специалисты. А образцовые работы покажут во всех региональных.

Абай Альжанов