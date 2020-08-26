Особенности дистанционного формата обучения, финансирование сферы образования

В зале собрались несколько сотен работников сферы образования со всего региона. Подводят итоги, строят планы, в общем-то, говорят о насущном. Августовское совещание 2020-го совсем другое, менее масштабное и торжественное.

Последнего добавили наряды и чуть более яркий, чем в повседневной жизни, макияж педагогов. Меньше чем через неделю, 1-го сентября они вместе с учащимися войдут в новый учебный год, в котором пока будет больше оффлайн и меньше онлайн — занятий.

Ботагоз Галиева, ветеран педагогического труда, почетный работник образования:

— Мне кажется, что мы не позволим, чтобы качество знаний понизилось, я верю в моих коллег, они стараются, готовятся сейчас всячески, уже у них накопился определенный опыт с того года. Уже наши учителя вооруженные, знают, как урок вести.

Знают, с 16-го апреля. Эта дата стала отправной точкой для дистанционки. В этом режиме будут учиться 75 % школьников региона, по-настоящему сесть за парты пока смогут лишь 19 тысяч учащихся.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В штатном режиме со всеми мерами санитарной безопасности занятия будут проходить в 336 малокомплектных школах в селах с благоприятном эпидемиологическим фоном. В 2 смены не более 15 детей в одном классе. В школах с дистанционным форматом обучения для учащихся начальных классов по заявлению родителей будут функционировать более 2 тыс дежурных классов.

В дошкольных организациях образования, таких в области 487, работают дежурные группы, опять же, со строгим соблюдением всех санитарных норм. Возвращаясь к школам, в 2020-м образовательные тренды чуть сместятся с IT-направления в сторону экологии. Еще одно нововведение, уже для колледжей области, — академическая самостоятельность.

Таким образом, педагоги смогут разработать свои программы для обучения студентов. Сделать это, а также принимать вызовы времени, его требования и тенденции, сфера образования, очевидно, не смогла бы без хорошего финансирования. Ей в 2020-м отвели 30% областного бюджета, на столько же увеличив вложения в нее. Конечная сумма перевалила за 87 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если в 2019-мы мы открыли одну современную школу, то в 2020-м откроем три. В следующем также планируется строительство двух школ в Тайыншинском районе. Это позволит уйти от трехсменки в нашем регионе.

Помочь уйти образованию от проблем должно и деловое сообщество региона. В 2019-м тандем бизнеса и детских садов вызвал неоднозначное впечатление, но трудности север не пугают. Потому сегодня наша область единственная в республике реализует проект государственно-частного партнерства в сельской Петерфельдской школе.

На очереди учебное заведение Бесколя. Экспериментов североказахстанские педагоги не боятся. Пандемия закалила. Один на один с проблемами не остаются, чувствуют финансовую поддержку, в виде роста зарплат, а еще помощь в приобретении собственных квадратных метров.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На 2021-й год планируется выделение денежных средств в сумму 250 млн тенге, для выдачи кредитов в виде жилищных сертификатов номиналом 1 млн тенге. Это для тех, кто решил работать в городе, сделать первоначальный взнос и приобрести жилье. Это для этой категории.

Важнее поддержки со стороны государства может быть только внимание. На августовском совещании 13 работников сферы образования получили почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки. Не новая, но, пожалуй, одна из самых приятных традиций — название лучшей школы области. В этот раз ей стала средняя школа №2 г.Тайынши.

Галия Джумаева, директор СШ №2 г.Тайынши:

— Коллектив школы прилагает все усилия для развития творческого потенциала и создания успешной школы. Сегодняшняя награда — это совместный труд, учителей учащихся и родителей.

Дарья Пышмынцева