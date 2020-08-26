О дерзких кражах и грабеже в магазинах заявили североказахстанцы

Камеры видеонаблюдения сегодня есть практически в каждом магазине. По крайней мере, в этих обворованных торговых точках точно были. Однако, злоумышленники то ли забывают, то ли не знают об этом. Сценарий воришек практически одинаковый.

Сначала они входят в магазин, набирают товары. Дальше все просто. Один отвлекает продавца, а второй убегает с пакетом продуктов. Причем первый старательно делает вид, что сочувствует продавцу и бежит вдогонку за вором.

Елизавета Бизинская, продавец продуктового магазина «Удача» :

— Я вызвала охрану и вызвала «102». Ущерб небольшой, примерно 1800 тенге. Но было неприятно… Хотелось бы донести до таких людей, что мы, продавцы – простые люди, мы стоим за прилавком с 7 утра до 10 вечера. Мы стояли, работали за эту зарплату. С моей зарплаты высчитали эти 1800 тенге, а это тоже немаленькие деньги для простого человека.

Парочка и не подозревала, что их действия попали на видео. Выяснилось, что один из злоумышленников — ранее судимый 30-летний житель Рабочего поселка.

Подозреваемый/полицейский:

— Со знакомым зашел я в магазин, заказал две бутылки «Лозы», пару чеснока, хлеб и еще там чего-то. Потом выбежал и побежал в сторону двора. Потом пошли на квартиру и там начали распивать.

— Как вы выбирали магазины? Почему именно этот магазин?

— По пути попался.

Под тяжестью неопровержимых улик мужчины дали признательные показания по всем трем фактам.

Руслан Сыздыков, начальник второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— По горячим следам» задержаны ранее судимые жители г. Петропавловска 1990 г.р. и 1975г.р. Установлена их причастность к аналогичным преступлениям. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 1 УК РК. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде, ведётся следствие.

По словам полицейских, задержание по «горячим следам» является лучшей профилактикой. Она способна остудить головы тех, кто вынашивает преступные планы.