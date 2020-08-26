На Т2 млн оштрафовали аптеки СКО за превышение цен на лекарства

На этой неделе, в сравнении с предыдущей, заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась в 2 раза. Статистика улучшается с каждым днём. К примеру, инфекционные стационары, рассчитанные на 470 больных, сейчас заняты всего лишь на 25%.

Похожие дела обстоят и в провизорных. Из 2200 коек на сегодня доступен- 71% мест. Кроме того, на случай возникновения новой волны вируса в регионе готовы развернуть дополнительно ещё 3400 коек.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— С 27 июля возобновлена плановая госпитализация. Сокращено 810 коек. Сегодня уже работают дневные стационары, частная медицина, начата профилактическая работа ПМСП. На этой неделе сократятся еще 595 коек.

Не обделили вниманием и тех, кто на передовой сражался с инфекцией и рисковал здоровьем. Речь идёт о медиках. В период карантина доплаты за нелегкий труд получили 2,5 тысячи североказахстанских медработников. Выплаты произвели всем без исключений, — говорят специалисты.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Ежедневно ведется мониторинг цен и наличия лекарств. Проблем с лекарственным обеспечением нет, а на сегодняшний день в стационарах имеется месячный запас. Процент отгрузки единым дистрибьютором составил 107%. По 83 позициям на сумму 537 млн тенге отгружены препараты на 571 млн тенге.

Для формирования в аптеках месячного запаса востребованных препаратов по 12 наименованиям создали лекарственный фонд. За счёт спонсорских средств закупаются медикаменты для жителей сёл области. В результате рейдов по аптекам стражи порядка составили 16 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона тенге.

Абай Альжанов