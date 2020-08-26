Антикоррупционщики проверили качество дорог на трассе «Мамлютка-Костанай»

Это участок автодороги республиканского значения А-21 «Мамлютка- Костанай» в Жамбылском районе. Ежедневно по ней ездят в областной центр. Атовладельцы знают наизусть здесь каждую яму. На качество полотна они не раз жаловались местным властям.

15-ти километровый отрезок действительно проблемный, и в этом году взялись за его реконструкцию. На устранение неполадок выделили более 700 миллионов тенге. Подрядчик — фирма «Дорожник Ашык Аспан».

Олег Варламов, начальник участка ТОО «Дорожник Ашык Аспан»:

— Тут применена технология ресайклинга. Она заключается в том, что фрезируется старый асфальтобетон до мелкого состояния. Потом добавляется в определенных количествах щебень и цемент. Все это перемешивается специальной машиной, поливается водой и укатывается до плотного состояния.

Согласно стандарту ширина асфальтного покрытия должна быть 7 м, толщина 5 см, а также 2 года гарантии от подрядной организации. Почти половину участка уже отремонтировали. Антикоррупционная служба в рамках проекта «Сапалы жол» проводит мониторинг качества работ.

Специалисты регионального филиала «Национального центра качества дорог» взяли пробы асфальта на экспертизу. Результаты будут готовы через 5 дней.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Такое полотно стелют на 3 участках трассы «Мамлютка-Костанай». Начиная от села Кладбинки в сторону Пресновки. Как долго оно прослужит, зависит не только от качества работы подрядчика, но и от местности. Укладывать асфальт начали в мае. Планируют сдать в эксплуатацию в конце октября.

В ходе проверки сотрудники антикоррупционной службы не выявили никаких нарушений. Работы продолжаются. Технологию строительства полотна подрядчики используют 6 -й год, и, по словам специалистов, она еще ни разу не подводила. При всём этом необходимо учитывать, что хороший результат зависит еще и от местности.

Олег Варламов, начальник участка ТОО «Дорожник Ашык Аспан»:

— Зависит от заболачиваемости, от местности. Гораздо лучше, чем щебень. Основание прочней, асфальт будет лежать дольше.

Коррективы в работу дорожников вносят погодные условия: то солнцепёк, то дождь. Порой мешает и мимоидущий автотранспорт. Главное сейчас — качественно и своевременно положить покрытие. А установка знаков и прочие работы — дело времени.

Алишер Ашимов