Аграрии района М.Жумабаева приступили к жатве зерновых и масличных

Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь. На полях хозяйства ТОО «Полудинское» собирают плоды своего нелёгкого труда. К уборочной страде хлеборобы приступили 10 августа. Работают с раннего утра и до поздней ночи. Максимально используют каждый погожий день. По словам механизатора Евгения Биллера, главное сейчас — отработать ударными темпами.

Евгений Биллер, механизатор ТОО «Полудинское», район М. Жумабаева:

— Работаю с 2004 года, как окончил колледж. Работа нравится, зарплата устраивает. 1.32 Всё убирали нормально, только погода подвела. Сейчас она стабилизировалась. Отставаний по графику нет.

Ежедневно в поле выходит 17 уборочных комбайнов. Хлеб собирают на площади более 10 тысяч гектаров.

Этот агросезон выдался засушливым. Потому большинство фермеров рискуют остаться без богатого урожая. Но это не про » Полудинское».

С 1 гектара здесь получают, с среднем, до 16 центнеров. Добиться хорошего показателя, заверяют аграрии, помогла новая технология внесения минеральных удобрений. Это и позволило заметно повысить содержание клейковины в зерне, как следствие — его сортность.

Игорь Найман, главный агроном ТОО «Полудинское», район М. Жумабаева:

— Ваша главная задача во время уборочной кампании? -Контроль. Следить за качеством уборки, за влажностью, чтобы с наименьшими потерями собирать хлеба. В этом году мы освоили технологию внесения удобрений с посевом. Применяли жидкие удобрения. Также вносили карбомид во время химпрополки. Работали по болезням, вредителям. Результат налицо.

Посевную кампанию полудинцы начали в мае и надеются закончить ее к середине сентября. Собранный урожай в товариществе отправят на собственную мельницу, которая находится в областном центре.

Эльдар Омаров, директор ТОО «Полудинское», район М.Жумабаева:

— Не было достаточных осадков за лето с посевной. Надеемся, получить 17-18 центнеров с гектара. Это по нынешнему году считается нормальным показателем. Также, мы оставили 4000 тысячи гектаров под пары.

В нынешнем агросезоне жумабаевцы увеличили посевную площадь. Засеяли 290 тысяч гектаров зерновых, ещё около 100 — масличных. Аграрии делают ставку и на высокорентабельные культуры. Например, занимаются выращиванием сои и чечевицы. Но, пшеница всё же в приоритете.

Павел Закорчемный, главный специалист отдела сельского хозяйства и ветеринарии района М.Жумабаева:

— Свыше 300 агроформирований в этом году посеяли. Большинство из них приступили к уборке. Скошено зерновых культур- 14%, обмолочено-9%. В уборке задействовано 765 комбайнов и порядка 295 грузовых автомобилей. Урожайность варьируется от 10 до 15 центнеров с гектара. Жара сильно повлияла на посевы. У некоторых аграриев они находятся в не очень хорошем состоянии.

Остаётся надеяться, что североказахстанские аграрии всё-таки сумеют сохранить прошлогодние результаты, а где-то, возможно, и повысить.

Абай Альжанов