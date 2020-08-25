В результате ДТП на трассе «Жезказган-Петропавловск» погиб ребенок

Правоохранительные органы

22:28 25 Августа 2020

В СКО из-за полученных в аварии травм погиб трехлетний ребенок. По информации пресс-службы областного департамента полиции ДТП произошло возле села Каратал Есильского района, на трассе «Жезказган-Петропавловск». За рулем иномарки находился 21-летний водитель, его супруга и дочь.

Молодой человек не справился с управлением. Его вместе с семьей доставили в центральную районную больницу, там ребенок скончался. Сейчас стражи порядка проводят расследование, чтобы выяснить детали случившегося.

 

 

Дарья Пышмынцева

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