В результате ДТП на трассе «Жезказган-Петропавловск» погиб ребенок

В СКО из-за полученных в аварии травм погиб трехлетний ребенок. По информации пресс-службы областного департамента полиции ДТП произошло возле села Каратал Есильского района, на трассе «Жезказган-Петропавловск». За рулем иномарки находился 21-летний водитель, его супруга и дочь.

Молодой человек не справился с управлением. Его вместе с семьей доставили в центральную районную больницу, там ребенок скончался. Сейчас стражи порядка проводят расследование, чтобы выяснить детали случившегося.

Дарья Пышмынцева