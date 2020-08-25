В Петропавловске началось строительство быстровозводимой инфекционной больницы

Сейчас строители заливают фундамент, готовят его под установку каркаса. Здание разделят на две части, одна — из модульных блоков, вторая — из металлокаркаса, который обошьют панелями. Всё привезут в готовом виде из столицы, за счёт этого и удастся собрать объект в короткие сроки.

Компания, занимающаяся строительством новой инфекционной больницы, имеет хороший опыт работы по возведению таких сооружений.

Олжас Куатов, диспетчер по транспорту ТОО «KAZPACO» BI GROUP:

— Мы имеем опыт в строительстве быстровозводимых инфекционных больниц, так как коронавирус дал о себе знать ещё весной. Мы построили такие больницы в Алматы, Шымкенте, Нур-Султане.

После установки модульных блоков и металлокаркаса рабочие займутся внутренней отделкой здания и благоустройством прилегающей территории. В одноэтажном здании будут находиться отделения интенсивной терапии, кабинеты компьютерной томографии, лаборатории и блок администрации. Больница рассчитана на 350 мест: 200 — для пациентов, оставшиеся — для медицинского персонала.

Арман Гизатов, геодезист ТОО «KAZPACO» BI GROUP:

— Внутри здания будет подвесной потолок — армстронг, помещение будет комфортным как для пациентов, так и для медперсонала. На территории больницы высадим деревья, уложим асфальт.

Сейчас на стройке задействовано двести человек, половина из которых приехала из столицы, в основном это узкие специалисты. Штат работников планируют увеличить до 500.

Азат Укбасов, электрогазосварщик ТОО «KAZPACO» BI GROUP:

— Работаю электрогазосварщиком на данном проекте. Связываем арматуру для подготовки к заливанию бетона, для крепежа.

Все работы идут по плану. К концу сентября их планируют завершить.

Айгерим Муканова