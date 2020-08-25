В этом году благоустроят село Арыкбалык в Айыртауском районе

Возрождение села. Так жители Арыкбалыка, а их около 3 тысяч, описывают ремонтные работы, которые развернули здесь этим летом. Поселок заметно преображается, — отмечает Анатолий Мигаль. Сюда он переехал около 30 лет назад. Говорит, — такой масштабной реконструкции они еще не видели.

Анатолий Мигаль, житель с.Арыкбалыка, Айыртауский район:

— Вот на этой улице я как раз живу. Дорога была убитая. Это одна из центральных улиц поселка. Сейчас сделали асфальтное покрытие. Довольно качественное.

Сделали, действительно, на совесть. По крайней мере, при визуальном осмотре асфальт выглядит качественным. На этих же улицах установили освещение. Современное, диодное вместо ещё советских столбов. Плюс ограждение — металлический евроштакетник.

Им же оградят новую детскую спортивную площадку. Такой в Айыртауском районе ещё не было. На месте этих зарослей установят футбольное поле и тренажёрный комплекс. В общем, сельчанам будет где провести свободное время.

На другом конце улицы вовсю работает тяжёлая техника. Возводят 10 домов для переселенцев. Просторные, тёплые, со всеми коммуникациями. Их подключат к центральной котельной, которую построят в этом году. От неё получать тепло будут и социально значимые объекты села, а в перспективе и жилые дома. Появится у них и возможность провести воду.

Дархан Амрин, аким Айыртауского района:

— В своё время была построена насосная станция. Но фильтры пришли в негодность. От жителей поступают обращения и просьбы улучшить качество воды. В этом году мы приняли такое решение — передать насосную станцию в доверительное управление коммунальному предприятию. Надеемся, что воду в Арыкбалыке мы дадим в этом году хорошего качества.

Чистая питьевая вода появится и в домах райцентра. В Саумалколе завершают двухгодичный проект по строительству водопровода.

Дархан Амрин, аким Айыртауского района:

— Также в этом году мы разрабатываем ПСД в сёлах Нижний Бурлук и Антоновка на разводящие сети и строительство локального источника. На следующий год планируем провести работы по сёлам Айыртау по водоразводящим сетям. Сейчас мы анализируем, где у нас есть проблемы по воде, чтобы дополнительно разработать ПСД и на следующий год заявиться в областном и республиканском бюджетах.

Ремонтные работы в этом году охватят 5 объектов образования. А после учёбы ребята смогут провести досуг на спортивных игровых площадках. Их в этом году в Айыртауском районе станет на 8 больше.

Айгерим Мукашева