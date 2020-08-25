В 2020-м учащихся городских школ обеспечат учебниками на 100%

Айнур Суендыкова, заведующая методическим кабинетом отдела образования г.Петропавловска:

— Было заключено 19 договоров с различными издательствами . Это «Алматы кітап», «Атамура», «Келешек-2030» и многие другие. Издательства находятся в разных городах Казахстана. Это и город Алматы, Астана и Кокшетау, Нур-Султан.

Оттуда прямиком в областной центр и привозят новенькие учебники для петропавловских школьников. В 2020-м на их покупку и перевозку выделили больше 330 млн тенге.

Айнур Суендыкова, заведующая методическим кабинетом отдела образования г.Петропавловска:

— В этом учебном году мы обновили фонд учебников 11 класса. Это связано с тем, что данный класс перешел на обновленное содержание образования. Вместе с тем приобретены тетради для учащихся младших классов и учебно-методический комплекс для предшкольных классов. Также, подвергся переизданию учебник информатики 5,6 классов.

На вопрос нужно ли будет родителям, чьи дети учатся в городских школах, дополнительно покупать какие-то книги, специалист городского акимата уверенно ответила, нет. Подтвердили, что такая не бюджетная практика канула в лету, и родители.

Петропавловцы:

— В этом году все книги выдали, в прошлом тоже. А до этого каждый год покупали стабильно и тетради. Причем покупалось, так что я много брала. Это било по карману.

— Нет, ничего не покупали, всё нам выдали. Абсолютно все прописи, книжки, все. Также и в этом году нам всё выдали. Мы готовы идти в школу.

Маленькие петропавловцы, которые 1-го сентября сядут за парты неважно, офлайн или онлайн, без учебников не останутся. В 10-й школе часть из них встретили 25 августа, а следующую партию ждут к концу недели. К слову, приходят они запакованные на совесть.

Какие-то в твердом, а некоторые в мягком переплёте. От него, а еще от качества и количества страниц зависит цена учебника. Последняя, как правило, колеблется от 600 тенге до полутора тысяч. Получают ли мальчишки и девчонки, а также их родители за эти деньги качественно оформленные, доступные и полезные материалы?

В интернете сплошь и рядом можно встретить фотографии ошибок и опечаток в казахстанских учебниках. С годами их становится все меньше, заметила заведующая библиотекой 10-й школы ГульфирА Хайбуллина.

Гульфира Хайбуллина, заведующая библиотекой СШ №10 им. Н.К. Крупской:

— Ошибки, конечно, бывают в учебниках, но если вдруг распечатали партию учебников и там есть ошибки, обязательно нам присылают исправления. Мы их вклеиваем в учебники. И сейчас, кстати, меньше этого стало. Страдают переплеты учебников. На то, что учебники разваливаются, жалуются родители, такое есть у нас.

Мамы и папы подклеивают их, при необходимости, и продолжают грызть гранит науки вместе с детьми. В сентябре 2020-го из-за пандемии это будет актуально, наверное, как никогда. Напомню, обучение на дому остаётся у учащихся среднего и старшего звеньев. По письменному разрешению родителей в школу будут ходить только младшеклассники.

Дарья Пышмынцева