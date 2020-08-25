Угрожали расправой, отобрали телефон и ключи

20 августа патрульные полицейские на участке трассы «Мамлютка — Костанай» между сёлами Новорыбинка и Миролюбово обнаружили в кювете машину марки «ВАЗ-2107». Рядом с ней находился 65-летний водитель. Он рассказал, что на него напали двое попутчиков, которых он подобрал на выезде из райцентра Пресновки.

Хозяина машины оставили в салоне, а один из нападавших сел за руль, но, не справился с управлением и вылетел в кювет. Оставив автовладельца рядом с транспортом, они уехали дальше на попутках. В тот же день полицейским поступило сообщение о разбойном нападении на магазин в селе Кладбинке. Неизвестные напали на 47-летнюю продавщицу.

Забрав из кассы более 44 тысяч тенге, скрылись. На розыск подозреваемых подняли по тревоге весь личный состав районного отдела полиции, выставили посты, село перекрыли. В результате двоих мужчин заметили на окраине поселка, где они распивали спиртное. Известно, что они жители района, ранее судимые за различные преступления. Их взяли под стражу.