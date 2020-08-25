Североказахстанцы продолжают ездить по плохим дорогам

3-е место по протяжённости в стране. В нашей области почти 9 тысяч км дорог. Где-то качественного асфальта, где-то повода для тяжёлых вздохов. Бывает, североказахстанцы десятилетиями ждут, когда поездка на автомобиле не будет представлять из себя полосу препятствий.

Так было в прошлом году в районе имени Габита Мусрепова. Ремонта дождались, пришла тяжёлая техника. Только радость сельчан длилась недолго.

Максат Баяхмет, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— На объекте среднего ремонта дороги областного значения «Еленовка -Арыкбалык-Чистополье-Есиль» на сумму 720 млн тенге, протяжённостью 21 км. Подрядная организация ТОО «Новинтех». В текущем году были зафиксированы дефекты.

Выдали предписание. Подрядчик свои недоработки должен был исправить до 15 июня. Уже конец августа. А ямы и ныне там. Подали иск в суд. ТОО «Новинтех» на этом заседании акимата звучало часто и далеко не в положительном ключе. По популярности это предприятие уступило только

ТОО «KAZ FORTIS». Его критиковали примерно вдвое чаще.

Максат Баяхмет, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— По объекту среднего ремонта на участке «Пресновка-Благовещенка-Кайранколь» в Жамбылском районе сумма 600 млн тенге. Протяженность 17,3 км. ТОО «KAZ FORTIS» обязался выполнить ремонт до 30 октября.

А завершил 20 декабря, на 50 дней позже. Полотно рассыпается, асфальт просел. В плачевном состоянии и дорога к Заградовке в Есильском районе. Снова знакомый «почерк» ТОО «KAZ FORTIS». Встаёт логичный вопрос: если предприятие так плохо делает свою работу, зачем в этом году ему снова дают заказы в нашей области? Возник этот вопрос и у главы региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Почему к ним не предприняты соответствующие штрафные, судебные и иные меры? Почему недобросовестный подрядчик продолжает работать? Либо договора такие составляются, что невозможно привлечь?

Судебные разбирательства идут. Подали иск. И только по решению суда можно будет внести ТОО в реестр недобросовестных подрядчиков. Тогда «KAZ FORTIS» не сможет участвовать в конкурсах. Но это после суда. Как долго продлятся все процедуры?

Вопрос без ответа. Пока не привлечем к ответственности, не заставим устранить все нарушения, отмечает глава региона, такие факты будут продолжаться. С теми, кто плохо делает работу, разговор должен быть коротким.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Эти разбирательства не должны идти годами, очень быстро должны приниматься решения. Вы это смотрите? Отслеживаете? Скоро 2020-ый год закончится. А эта работа была в 2019 году.

Заставить подрядчика устранить нарушение — полбеды. Вопрос — как он это сделает. Положит одну заплатку, чуть ли не вручную и считает, что работа выполнена? На такое соглашаться нельзя, — отметил Кумар Аксакалов. Контроль на участках надо усилить. Тем более, что дорог с каждым годом ремонтируют всё больше. В этом году работами охватят тысячу км.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За 1 год мы сможем отремонтировать более 11% дорог. В сравнении с 2017 годом объемы капитального ремонта увеличены в 2 раза.

Изменили подход. Стали ремонтировать полотно и в самих селах. В этом году 74 проекта — это внутрипоселковые дороги и подъезд к деревням. На эти цели стали выделять в 10 раз больше средств. Два года назад было только 8 таких объектов. Главное, чтобы отремонтировали их качественно и сохранили. Речь о большегрузах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Всё закрыть арками и поставить знаки, запретить проезд большегрузного транспорта, иначе всё разрушим. «К 700» с телегами и ничего не останется. Перекройте! Каждого акима района касается.

Только вот всю область арками не перекроишь. Здесь транспортная инспекция, стражи порядка и районные акиматы должны объединить усилия. Глава региона поручил им обдумать этот вопрос и внести внятное предложение. Конец цитаты.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Как-то же вы найти ключик к этой проблеме. Аж колеса сдуваются. Вы что совсем беспомощны?

Легла эта ответственность и на нового руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог. Им стал Аскар Кылышбеков. Сменился глава и в трудовой инспекции. В кресло руководителя сел Марат Омаров. А управление по делам религии возглавила Рауза Касенова.

Айгерим Мукашева