Гербициды на 4 млн тенге вынесли со склада в Жамбылском районе

Похоже, прошлая неделя для полиции Жамбылкого района была насыщенной. Пока один оперативный состав ловил подозреваемых в разбое, другая группа выясняла обстоятельства кражи гербицидов со склада местного ТОО. Сумма ущерба составила 4 млн тенге.

Известно, что химическое вещество приглянулось работникам этого же предприятия. Ими оказались парни в возрасте от 19 до 23 лет. Кражи совершались несколько раз начиная с весны. Отжав жесть на стене склада, они без труда попадали в помещение.

Сам факт хищения гербицидов вскрыли во время оперативно-профилактического мероприятия «Урожай». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Часть похищенного изъята. Однако, следственные действия еще ведутся.

Всего стражи порядка зарегистрировали 5 преступлений против собственности земледельцев. Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн. тенге. Все преступления раскрыты.