Через онлайн-трансляцию североказахстанцев ознакомили с книгами А.Тасбулатова

Культура

19:20 25 Августа 2020

Книга — по-прежнему лучший подарок и для библиотеки. Мажилисмен Абай Тасбулатов ежегодно пополняет сокровищницу областной библиотеки имени Сабита Муканова. История фонда государственного деятеля началась 5 лет назад, когда в свой очередной приезд он передал в дар фонду около 700 ценных экземпляров.

Мария Шингурова, руководитель отдела читального зала областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова: 

— Книги очень разнообразны по своему содержанию. Фонд Абая Тасбулатова включает в себя и военно-патриотическую литературу, книги по истории Казахстана, очень много книг о наших славных батырах, о героях ВОв, о героях труда, много книг о наших земляках. 

А также книги о спорте, медицине и здоровье. В общем, каждый читатель найдет литературу на свой вкус. В фонде имеются книги и с дарственной надписью, то есть это издания, которые дарили самому Абаю Тасбулатову.

Мария Шингурова-руководитель отдела читального зала областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Среди них государственные деятели, политики, писатели, поэты, очень много книг было подарено нашими земляками. И даже среди них были книги, подаренные президентом Касым-Жомартом Токаевым.

От тоталитаризма — к демократическому и правовому государству. Книгу под названием «Казахстанский бренд» тоже подарили государственному деятелю. В ней, по словам Марии Шингуровой, воплощены лучшие достижения мировой конституционной мысли, где говорится о народном суверенитете, конституционном контроле и независимом правосудии.

Мария Шингурова-руководитель отдела читального зала:

— Это издание есть у нас на трёх языках: казахский, русский и английский. Здесь рассказывается об истории нашей конституции, и почему взгляд со стороны, потому что мнение зарубежных политиков о нашей конституции для суверенного Казахстана.

Коллекция Абая Тасбулатова действительно уникальная. Таких ценных книг библиотека раньше не видела.

 

 

Жанель Бисенбаева

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