Антикоррупционщики провели внешний анализ работы в 9 госорганах региона

Сэкономить миллионы, если не миллиарды в отечественной валюте, а еще в человеческой, речь идет о времени, Казахстан, в том числе и северный, смог бы, устранив коррупционные риски. Закрыть «законодательные дыры», которыми активно пользуются нечистые на руку люди, сложно, — говорят борцы с коррупцией и активно приводят примеры.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— Коррупционный риск в работе инспекции ветконтроля и надзора, которым воспользовался один из государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. При реализации своих функций ветинспектор обязан лично убедиться во всех положенных товарно-сопроводительных документов, однако при этом не имеет средств видеофиксации и документы он должен получить в бумажном виде.

А в этой самом документе за энную сумму он напишет то, что попросят. Вот она золотая жила. Она же, причем связанная с тем же личностным подходом, есть и в областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, рассказали борцы за добропорядочность.

С начала года они провели внешние анализы коррупционных рисков в 9 госорганах, в 4-х по их собственной инициативе. Найти изъяны системы можно и с помощью внутреннего анализа. Для этого нужно создать рабочую группу.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— Эксперты в этих группах должны иметь знания в разных сферах. Это экономика, строительство, медицина, образование и.т.д. Он не должен быть связан с этим госорганом настолько тесно, что это непросто сотрудник этого же органа, можно взять либо ветерана, который имеет большой опыт и может подсказать, где были коррупционные риски.

Без мнения со стороны внутренний анализ тоже большого веса не имеет. Важно привлекать к этому процессу общественность, объяснили в антикорцентре. Количество людей в данном случае не ограничено. С начала года самостоятельно коррупционные риски искали только 7 госорганах региона. Ни в одном из них для внутреннего анализа представителей общественности пригласить почему-то не решились.

Дарья Пышмынцева