В селе Полтавке пенсионер сгорел в собственном гараже

Сообщение о пожаре поступило на пульт огнеборцов в 5 часов вечера. С огнем специалисты боролись без малого 40 минут. Гараж и находящаяся рядом хозпостройка вспыхнули как спичка. В результате происшествия погиб 81 — летний пенсионер.

Дмитрий Растихин, начальник управления по снижению рисков и контроля в области гражданской защиты ДЧС СКО:

— При пожаре в частном гараже частного подворья был обнаружен труп мужчины. Также с 15 августа начался месячник пожарной безопасности.

Во время проведения месячника спасатели информируют жителей области о правилах пожарной безопасности в быту.

Дмитрий Растихин, начальник управления по снижению рисков и контроля в области гражданской защиты ДЧС СКО:

— В рамках данного месячника производятся дворовые обходы согласно спискам. Производим обходы многодетных семей и семей, где проживают люди с ограниченными возможностями. Осматриваем, даем рекомендации. Данная работа будет продолжаться во время всего месячника пожарной безопасности.

Вся работа направлена на то, чтобы предупредить возможный пожар и не допустить гибели людей. Специалисты обошли уже около 600 жилых домов. Раздали более 800 памяток. Акция продлится до 15 сентября.

Жанель Бисенбаева