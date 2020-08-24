Свыше 400 семей в 2020-м переедут в СКО из трудноизбыточных регионов

Все равны как на подбор. Дома для казахстанцев, которые переехали на север страны из трудоизбыточных регионов, — первое, что видят гости главного села Есильского района. Теплые и со всеми необходимыми коммуникациями. Заезжай и живи, чувствуя себя при этом не как в гостях, а дома. Для этого местные власти прикладывают немало усилий.

Бибигуль Ермекбай, директор центра занятости с.Явленки, Есильский район:

— В 2019-м году план в Есильском районе был поставлен 36 семей переселенцев, в 2019-м году к нам прибыли 50 семей. В 2020-м году при плане 36 семей прибыла 41 семья. Данные граждане проживают по всему району, кто-то приобрел дома, кому-то мы их выдали. Трудоустроены, некоторые переселенцы занимаются разведением домашнего хозяйства.

Кто-то, как Марат Суюнбаев. Его семья переехала в Есильский район полтора года назад, решается открыть собственное дело. Здесь при поддержке государства это, возможно, — говорит мужчина. На родине о собственном магазине с летним кафе он мог только мечтать.

Марат Суюнбаев, житель с.Чириковки, Есильский район:

— С марта я начал, когда карантин был, за три месяца я закончил магазин строить. Почти 5 млн ушло. Название — «Арсен», в честь моего старшего сына.

Трехлетний Арсен, малышка Сулу, которая уютно устроилась на маминых руках и годовалый Арсултан. В кадре он появится чуть позже, после того как проснется — главное богатство Марата и его жены Сымбат.

Старший ходит в детский сад, младшие пока проводят время дома с мамой. Юг в отличие от севера Казахстана не давал молодой семье столько возможностей для развития. Потому они и приняли решение о переезде.

Марат Суюнбаев, житель с.Чириковки , Есильский район:

— Я хочу в первую очередь запустить магазин, потом пекарню. В будущем еще хочу пластиковый цех открыть. Есть работа всем сейчас, если чем-то хочешь заниматься, планируй, государство по программам всем помогает.

Место жительства Марат менял несколько раз, как и работу, которая будет по душе.В Караганде служил в силовых структурах, в Актау трудился на нефтеперерабатывающем предприятии, некоторое время проживал в Шымкенте. Супруга Сымбат родилась в Кызылординской области. Северо-Казахстанскую считает своим вторым домом.

Сымбат Карбазова, жительница с.Чириковки, Есильский район:

— Нас очень тепло приняли. Мы заселились в этот дом зимой. Соседи делились соленьями, вареньем, молоком для детей. Такое внимание дорого стоит. Сейчас мы общаемся, как родственники. Когда приезжаем в Шымкент, хотим скорее вернуться. Наш дом теперь здесь.

За последние два года в рамках государственной программы в Есильский район переехала 91 семья. В основном все из южных регионов страны.

Дарья Пышмынцева