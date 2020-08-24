Петропавловцев призывают утилизировать маски правильно

Почти стихотворение Агнии Барто. Только в качестве главного героя выступает не мишка, у которого, кстати, шансов на хеппи-энд было в разы больше, а маски. Одноразовые, многоразовые, цветные. Рядом с окурками и прочим хламом на улице валяются теперь и они. Взяли и выбросили. Не думая о последствиях, так просто избавляются от средств защиты североказахстанцы.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Причин для этого может быть много: халатность, бескультурье, лень. Но, давайте попробуем пойти другим путем и предположим, что петропавловцы просто не знают, как правильно избавляться от медицинских масок.

Петропавловцы:

— В целлофановый мешочек и в мусор.

— Дома сжигаем.

— Выкидываем в мусорное ведро.

Своих «карантинных защитников» североказахстанцы бросают у лавочек, остановок, подъездов, но чаще всего просто где придётся. Встречаются и вот такие экземпляры. Эта фиолетовая красавица стала ярким пятном заброшенной клумбы ромашек.

А вот противоположная и менее приятная картина — выброшенная на тротуар маска в темное время суток после дождливого дня. Вернемся к утилизации такого средства защиты. Здесь, как выяснилось, нет ничего сложного.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Те маски, которые сейчас активно использует население, можно отнести к бытовым отходам. Соответственно, их можно выбрасывать в обычные урны, предварительно сложив в целлофановый пакет.

Представляет, ли выброшенная на улице маска в условиях пандемии потенциальную опасность для окружающих, науке не известно. Санврачи говорят, мнения ученых в этом вопросе до сих пор расходятся. Хотя в данном случае помнить и знать должны все, что улица — это не свалка, и мировые исследования здесь необязательны.

Дарья Пышмынцева