Общегарнизонный развод комплексных сил полиции прошел в Петропавловске

Правоохранительные органы

20:07 24 Августа 2020

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев ознакомился с состоянием автотранспорта батальона патрульной полиции. Сотрудники подразделения круглосуточно следят за общественным порядком и дорожной безопасностью в областном центре.

Именно от их профессионализма и мобильности зависит покой и безопасность горожан. Глава ведомства дал указание при патрулировании улиц шире использовать возможности систем видеофиксации, а также держать спецавтотранспорт в образцовом состоянии.

На плацу сотрудники областного и городского аппарата полиции, управления специализированной службы охраны, участковые инспекторы, бойцы СОБР, добровольные помощники полиции. На общегарнизонном разводе проверили также и их амуницию.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО: 

— Соблюдение конституционных прав граждан, своевременное реагирование на все происшествия. Внимание участковых инспекторов обращаю на выявление и профилактику административных правонарушений посредством видеожетонов.

Ежедневно на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности на территории г.Петропавловска заступает 270 человек. Из них 151 военнослужащий Нацгвардии РК и 119 полицейских.
За 7 месяцев текущего года благодаря комплексным силам полиции в регионе раскрыто около 2,5 тысяч уголовных правонарушений, из них 1417 — в Петропавловске.

 

 

Айгерим Мукашева

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