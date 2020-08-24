На трассе Сергеевка-Ступинка грузовик с продуктами завалился в кювет

Правоохранительные органы

20:01 24 Августа 2020

Не оставили в беде. Североказахстанские полицейские и предприниматель вытащили из обочины грузовик, перевозивший продукты питания в сельские магазины. Инцидент произошел на трассе Сергеевка-Ступинка в районе Шал акына.

На съемке видно, как бусик из-за плохой дороги, и, вероятно, погодных условий вынесло в кювет. В итоге он перевернулся набок. По словам водителя, он долгое время просил о помощи других автолюбителей, но попытки оказались тщетными.

На зов откликнулись стражи порядка и местный бизнесмен, которые позже вытащили машину из канавы. Тронутый отзывчивостью сотрудников ДПС сельчанин записал своё видеообращение. «Никто не хотел взять меня на буксир, только полицейские выручили», — поделился он. «Это уже не первый случай у нас, когда сотрудники помогают, и зимой были случаи, когда они выручали людей. Большое им спасибо!».

 

 

Айгерим Мукашева

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