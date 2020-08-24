Мажилисмен К.Мусырман проверил готовность школы №25 к учебному году

Это средняя школа № 25 в микрорайоне «Береке». Сейчас здесь готовятся ко второму в своей истории учебному году. В образовательном учреждении на государственном языке получают знания 600 детей. Из-за пандемии 1 сентября ребята теперь будут обучаться по-новому.

Доступны 2 формата: первый- дистанционный, если на то пожелают родители учащихся, другой — с посещением школы, при этом соблюдая все правила безопасности.

Сауле Турсынова, директор средней школы №25 г.Петропавловска:

— На всех этажах, где будут обучаться учащиеся, расположены санитайзеры. На школу закуплено 1500 защитных масок. Все требования выполняются. На сегодняшний день 27 учащихся 1-4 классов по заявлению родителей изъявили желание обучаться в дистанционном формате.

Готовы ли справляться педагоги с 2-форматным обучением? Ответы на этот вопрос узнал депутат Мажилиса Парламента страны Карибай Мусырман. Он встретился с преподавательским составом и проверил готовность учреждения к учебному году. Побывал в учебных классах, в спортивном и актовых залах, столовой.

Карибай Мусырман, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Особых проблем нет. Материальное техническое обеспечение на высоком уровне. Полагаю, что это одна из лучших школ области. Некоторые вопросы детей из малообеспеченных семей решаются. По словам директора, через городской отдел образования им приобретают ноутбуки.

На днях мажилисмен планирует встретиться с педагогами Мамлютского района.

Абай Альжанов