Футболисты «Кызылжара» потерпели второе поражение в сезоне

В начале матча гости уверенно завладели инициативой и открыли счёт на 14-й минуте. Отличился защитник горняков Андрей Буйволов. Ждать ответного гола «орлам» пришлось аж до 78-й минуты встречи. После заработанного штрафного шикарный удар с дальней дистанции выполнил хавбек хозяев Габриэль Энаке.

Вратарь был бессилен. Однако, в самой концовке игры карагандинцы дважды сумели огорчить нашего голкипера и вырвали победу. Результат матча 1-3. Позади 4 тура Премьер-Лиги Казахстана. «Кызылжар» сейчас находится на 9 месте в турнирной таблице с 4-мя очками в активе, тогда как «Шахтёр» присоединился к 5-ке сильнейших. В следующем поединке, который пройдет 27 августа, подопечным.

Абай Альжанов