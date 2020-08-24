Больше 350 североказахстанцев получили кредит по программе «Еңбек» в 2020г.

Лучшее лекарство и профилактика от всех болезней. Издревле у кочевников кумыс известен как целебный молочный продукт. Дарит здоровье, укрепляет иммунитет, а ещё это очень вкусный напиток, который отлично утоляет жажду. У Кенеса Кукиева свои секреты приготовления целебного кумыса.

Сельчанин всю жизнь работал конюхом. По одному взгляду на лошадь может понять, какое у неё самочувствие и настроение. Кенес Кукиев смог объединить свою любовь к лошадям и бизнес, достаточно прибыльный. А началось всё 10 лет назад с трёх кобыл, которые мужчина купил в кредит через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Тогда он взял миллион тенге и уже через полтора года кредит закрыл. Там была хорошая годовая ставка — всего 6%. На таких же выгодных условиях получил займ ещё два раза и расширил ферму.

Кенес Кукиев, директор ИП «Кукиев», Кызылжарский район:

— Уже больше 20 голов у нас на дойке. Первые 8 голов мы с февраля до августа доим. Сейчас 10 доим до 20 сентября. Потом 3 поток до весны. Они в табуне ходят с жеребятами. И круглый год у нас идёт кумыс.

Доят пять раз в день, получают около 80 литров, которые тут же разбирают. Приезжают из других деревень и городов. Случалось, что гости из столицы специально снимали дом и жили в Бесколе, чтобы полечиться кумысом и избавиться от проблем с желудком, рассказывает фермер. В общем, целебный напиток нарасхват.

Кенес Кукиев, директор ИП «Кукиев», Кызылжарский район:

— С 9 до 10 у нас разбирают. Мы никуда не возим, прям из дома приходят и забирают. Многие доят, но они в домашних условиях. Сухое сено, зерно. Но трава, зелень — это другое. Молоко у нас жирное.

Получать прибыль, занимаясь любимым делом. Такая возможность есть у каждого участника программы «Еңбек». Воспользоваться ею могут как действующие предприниматели, так и начинающие. Последним необходимо пройти обучение азам бизнеса.

Аблай Нуркенов, директор СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— В этом году нашему филиалу выделено 2,6 млрд тенге по программе «Еңбек». На сегодняшний день профинансировано 356 проектов на сумму более 1,3 млрд тенге. Согласно плану, до конца года планируем профинансировать 563 проекта.

Ставка 6% годовых, на первую треть срока займа предоставляют каникулы. Новинка этого года — кредит с четырёхпроцентной ставкой. Такой выдают многодетным и малообеспеченным семьям.

Айгерим Мукашева