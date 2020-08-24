5 миллиардов тенге на ремонт 107 объектов образования выделили в СКО

В областной специализированной школе-лицее-интернате для одарённых детей ЛОРД до сих пор не завершился ремонт. 1 июня здесь приступили к замене окон, системы канализации и кровли. По последним двум сроки сорваны.

Но претензии к подрядчику есть не только из-за времени выполнения. Много недочётов выявили и по качеству выполняемых работ при проверке крыши здания. Строители установили сырую обрешётку из древесины, а также некачественно укрепили металлочерепицу.

Гафура Бустекова, депутат Северо-Казахстанского областного маслихата:

— А также по установке обработке деревянных конструкций. Они должны быть обработаны противопожарным негорючим материалом. Это учреждение для детей, и работы должны выполняться качественно.

Все недочёты строителей могут дать о себе знать в непогоду. Но подрядчики уверяют, к 1 сентября всё будет сделано, возникали проблемы с доставкой из-за пандемии.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Если выявляются нарушения по несоответствию проектно-сметной документации и по качеству работ, то авторский и технический надзоры имеют право предъявить претензии. Соответственно, подрядчик должен их устранить, если он их не устраняет, то подписывается акт по непринятию объекта. Если объект не принимается, то подрядчик не получает своих денег.

Посетила мониторинговая группа и 23-ю среднюю школу. При последней проверке здесь сделали замечание по некачественной кладке кирпича под новыми окнами, строители всё исправили. Сегодня недочётов не нашли, выполнена качественно и система отопления. Руководство учебного заведения уверенно заявляет, школа полностью готова распахнуть двери для своих учащихся.

Айгерим Муканова