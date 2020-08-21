Замакима СКО Гани Ныгыметов принял участие в онлайн-интервью

О концепции «слышащего» государства, пожалуй, знает каждый казахстанец. В рамках реализации программы президента страны в нашем регионе активно внедряется работа фронт-офисов под названием «Открытый акимат». Удобно, прозрачно, а главное — практично. Такие уголки есть в 8 районах области и Петропавловске.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— В 4 районах области еще нет «Открытых акиматов». До конца года они появятся. Создавая такие фронт-офисы, люди получают, главное удобство. Есть возможность получить все услуги в одном месте. Теперь вопрос стоит по сёлам. Могу заверить, что во многих сельских округах при акиматах есть так называемые «уголки самообслуживания». Стоит компьютер, подключенный к интернету, где люди могут воспользоваться порталом «Egov».

В открытый формат перешли ещё 79 госучреждений, а 95 руководителей различных ведомств ведут приёмы граждан. Кроме того, особое внимание активистов и общественников приковано к проекту антикоррупционной службы — «Қызылжар- адалдық алаңы». В этом году в СК идет масштабное благоустройство.

Это ремонт дорог и социальных объектов, строительство жилья, проведение освещения. За качеством работ следят мониторинговые группы. В случае каких-либо недобросовестных действий со стороны подрядчиков активисты отправляют рекомендации заказчикам. Это помогает свести коррупционные риски на нет, говорит Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Эта группа открыта для общественности. Есть номер WhatsApp 8707-506- 24-14. Любой желающий может обратиться, высказаться о своей проблеме, где они считают, что есть правонарушения, с точки зрения коррупции. Поэтому «Қызылжар- адалдық алаңы» — очень удачная площадка. Она доказала эффективность.

Жалобы в режиме онлайн. Обратиться с проблемами или интересующими вопросами североказахстанцы могут и на официальном сайте областного акимата. Это позволяет осуществлять общественный контроль на новом, совершенно качественном уровне.

В 2020 году на ресурс поступило 116 обращений. Почти все их решили. Помимо этого, Гани Ныгыметов говорил о показателе коррупции. Он, как и прежде, остается низким в сравнении с другими регионами страны.

Абай Альжанов