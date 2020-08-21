В Тайыншинском райцентре в этом году обновят лишь 25% дорог

Тайыншинцы:

— Никаких проблем нет для меня лично. Конечно, начали работы какие-то производить, чем-то заниматься, облагораживать нашу Тайыншу.

— Недавно делали дороги новые, ямки все закрывают. В принципе строят и делают все потихоньку.

Довольны не только взрослые, но и дети. К комментариям первых мы вернемся чуть позже, а пока посмотрим, как обстоят дела с досугом для мальчишек и девчонок в райцентре Тайыншинского. Ребята здесь ловят каждый погожий час, чтобы провести его активно на площадке. Возможность для этого есть.

Таких коробок с искусственным покрытием для мини-футбола в этом году поставили две. Николай Литвинюк вместе с друзьями отрабатывает здесь удары, мечтает о победах и высоких результатах, к которым, очевидно, теперь он стал гораздо ближе.

Николай Литвинюк, житель г.Тайынши:

— Везде такое поле построили, но у нас не строили. Здесь лучше, потому что на старом поле, там пыль, когда дождь была грязь, а здесь нет такого. И здесь интереснее играть.

Причем не только мальчикам, но и девочкам. Им игры с мячом тоже по душе. А вот смогут ли тайыншинки постарше пройтись по родному городу не в кроссовках или кедах, а на каблуках, не подвернув при этом ноги?

Дороги — не самое сильное место областного центра, что уже говорить о районном. В 2020-м здесь на некоторых улицах подсыпали щебня, немного подлатали асфальт. До идеала далеко, конечно. Радует, что местная власть говорит о проблеме открыто.

Валерий Шпаковский, аким г.Тайынши:

— Еще мы, кроме среднего и текущего ремонта, проводим ямочный ремонт. Проводим профилирование тех автодорог, где не будет никакого ремонта. Примерно около 25% мы проведем обновление именно автомобильных дорог. Еще требуется для такого серьезного среднего и на некоторых участках капитального ремонта и реконструкции еще около 25% сделать надо.

В 2020-м в райцентре приведут в порядок примерно 13,5 км дорог. Это без учета центральной площади. Благодаря ремонту она заиграет новыми красками. Шарма ей уже добавил новый фонтан и лавочки. Последние — своеобразное напоминание о Петропавловске, такие же не первый сезон создают уют на Конституции.

Теплая атмосфера в этой части райцентра ощущается как-то особенно сильно, пока солнце не начинает прятаться за облаками. Отсутствие в темное время суток должного освещения — еще одна проблема, требующая больших финансовых вложений.

Валерий Шпаковский, аким г.Тайынши:

— Эту работу нужно делать практически по всему городу. Даже те линии существующие, их нужно менять. На примере одного проекта, цена вопроса порядка 14 млн. Нам даже не хватило этих денег на одну улицу, там протяженность составила чуть больше 2,5 км.

Притом что аналогичную работу предстоит провести еще на 70 км, сумма получается приличная. Таким образом, чтобы довести до ума освещение в райцентре уйдут годы.

Дарья Пышмынцева