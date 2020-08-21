В НИШ прошел финальный этап республиканского конкурса «Мың бала»

Этих юных эрудитов объединяет одно — возможность учиться в лучших учебных заведениях страны. Пятиклассник Дима Коваленко приехал вместе со сверстниками из Есильского района. Он успешно прошел первый этап и решительно настроен на второй.

Дмитрий Коваленко:

— Если я наберу баллы, буду учиться в специализированных школах. Я люблю математику, потому что там можно решать задачи. А литературу, потому что там можно читать много всяких интересных сказок, рассказов и еще много всего.

Первый этап конкурса прошел еще весной. Школьников оценивали по итогам 1 и 2 четверти.

Роза Саркен, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Участвовало 8772 участника 5-6 классников. Результаты были по СОЧам первого полугодия. Это ударники и отличники. По математике, естествознанию,информатике и языкам.

Во втором этапе ученикам предстояло пройти компьютерное тестирование. Логика и пространственное мышление превыше всего. А все потому, что оценивали школьников на выявление когнитивных способностей.

Роза Саркен, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования

— На второй тур вышли 200 учащихся. Но по различным причинам приехали только 144. Будет компьютерное тестирование. Будут выявляться самые одаренные дети, способность когнитивного мышления. Результаты, думаю, будут уже сегодня.

Победителям конкурса предлагают обучение в специализированных школах для одаренных детей. Также всем участникам по окончании конкурса предоставят бесплатный доступ к курсам на развивающей онлайн-платформе «Еl Umiti».

Жанель Бисенбаева