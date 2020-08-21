В аптеках СК появились афиши с указанием предельных цен на медикаменты

Еще пару месяцев назад в аптеках не хватало лекарств. Из-за ажиотажа наблюдался дефицит жаропонижающих и противовирусных. Кроме того, горожане столкнулись с неоправданно завышенными ценами на препараты. Сейчас все иначе. Еженедельно мониторинговая группа проводит информационно-разъяснительную работу с населением: организует рейды, а еще вывешивает афиши.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyjar- adaldyq alany»:

— Мы по городу размещаем афиши, на которых показаны 5 востребованных лекарств. И все это делается для того, чтобы население знало, сколько стоит на самом деле лекарство, чтобы не допустили завышения цен на лекарства. На данный афишах установлен QR-код.

По данным министерства здравоохранения,я цены на лекарства во всех аптеках могут быть ниже, чем установленные предельные, но, никак не выше. Теперь благодаря этой афише каждый может провести сравнительный анализ. Североказахстанцы нововведение оценили.

Североказахстанцы:

— Я рада, что такое появилось, что довели такие сведения до людей. Всё для того, чтобы не было никакого обмана.

— Я довольна ими, потому что всегда слушаю программу, я смотрю, как аким заботится о жителях области, и как он берет на контроль все аптеки. Это меня как пенсионера очень радует.

— Контроль жесткий идет в нашей области. Очень рада, что этому большее внимание уделяется.

Такую информационно-разъяснительную работу специалисты проектного офиса «Қызылжар адалдық аланы» проводят с июня. Буклеты появились уже в 500 аптеках области.