Уникальные операции без ножа и наркоза сделали в СКО

Миома матки — одна из самых распространённых разновидностей опухолей у женщин. Хоть и доброкачественная, но влияет на репродуктивную систему. Часто миома растёт медленно. По неизвестным медицине причинам одна мышечная клетка начинает делиться. Со временем появляется узел — миома.

Она может стать причиной выкидыша и бесплодия. Лечение назначают в зависимости от возраста женщины и размера опухоли. Если диаметр последней внушительный, то проводят операцию — удаление матки. После этого женщина не сможет иметь детей. Но есть альтернатива — эмболизация маточной артерии.

Дмитрий Тё, заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики кардиоблока областной многопрофильной больницы:

— Операция уникальна тем, что позволяет абсолютно бескровным, безболезненным, безнаркозным доступом провести микрокатетер к проблемной зоне. В частности, это миоматозные узлы и закрыть кровоток. Тем самым добиться, чтобы миома перестала кровоснабжаться. Получив ишемию, миома начинает уменьшаться. Тем самым спасая женщину от женских проблем.

За этой операцией североказахстанки ездили в Нур-Султан. Теперь не придётся. Столичный хирург Евгений Мун провёл мастер-класс для наших кардиологов. Елена Воронина была в числе первых, кому сделали высокотехнологичную операцию.

Елена Воронина, жительница г.Петропавловска:

— Миома матки была уже таких размеров, что её бы удалили просто с маткой. Я поступила в стационар позавчера и мне предложили эту операцию. Я согласилась сразу. Потому это лучше, чем хирургическое вмешательство, проколы, разрезы. У меня не будет ни шрамов, ничего.

Самочувствие замечательное, — говорит Елена. Операция прошла безболезненно. Длилась она около получаса, женщина была в сознании. Через сосуды на запястье ей ввели микрокатетер и удалили миому. Врачи уже прооперировали двух женщин и мужчину.

У североказахстанца была аденома простаты. Эта болезнь часто встречается у мужчин старше 40 лет. Консервативные методы малоэффективны. Чаще всего нужна операция. Без ножа её в нашей области тоже провели впервые. По такому же принципу, через запястье с помощью микрокатетера.

Дмитрий Тё, заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики кардиоблока областной многопрофильной больницы:

— Это, как правило, те пациенты, которым не показана или операция будет совмещена с осложнениями. Это возрастные пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хроническая болезнь почек. В таких случаях такие операции, конечно, выигрывают своими преимуществами.

Такую операцию пациенты с хроническими заболеваниями переносят легче, чем традиционное хирургическое вмешательство. Врачи считают, что скоро кардиохирургия отойдёт от разрезов, операции будут проводить через сосуды. Да, это затратно на начальном этапе, но лучше для пациентов. Они быстрее восстановятся, меньше времени будут лежать в больнице.

Айгерим Мукашева