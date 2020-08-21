Прокуроры Петропавловска привлекли к ответственности 25 человек

COVID-19: Казахстан

20:40 21 Августа 2020

Почти за месяц прокуроры города привлекли к ответственности 25 человек за нарушения требований карантинного режима. Они проверили работу более 360 объектов: кафе, ресторанов, торговых домов, зон отдыха, а также общественного транспорта. В результате мониторинга комиссия выявила почти 300 фактов незаконной деятельности.

Так, 135 человек ходили на улице без масок и особой надобности, в 37-ми магазинах прокуроры выявили 37 нарушений санитарных норм, в местах отдыха пресекли 8 семейных мероприятий. Рейды мониторинговая группа продолжит. Если у населения появятся вопросы, касающиеся нарушений карантина, то можно обратиться по номерам, которые вы видите на экране.

Кайсар Абишев, заместитель прокурора г.Петропавловска:

— 13 августа в ходе рейдовых мероприятий выявлен факт, что возле кафе «Восточный берег» находилась группа молодых людей без масок от 16 до 23 лет, из которых 11 взрослых и 5 несовершеннолетних. Сейчас собраны материалы для привлечения их к ответственности.

 

 

Айгерим Мукашева

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