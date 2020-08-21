Локдаун в выходные дни сохранится в Петропавловске

С 21 августа продовольственные и непродовольственные магазины, ТРЦ и дома могут работать до 11 часов вечера. Изменился и график работы общественного транспорта. Возить пассажиров будут с понедельника по пятницу с 6.30 утра до 10 часов вечера.

Это касается и дачных маршрутов. В выходные дни автобусы курсировать не будут. Да и поехать особо некуда. Разве, что в супермаркет, продуктовый или аптеку. Локдаун на выходные сохраняется.

— приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. — непродовольственных магазинов площадью свыше 500 кв метров, за исключением строительных магазинов; — приостановление работы непродовольственных крытых рынков; — приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги. Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО

А ещё фитнес- и спортивно-оздоровительные центры. Общественные бани и сауны работать в выходные тоже не будут. Как и образовательные центры, коррекционные кабинеты, аттракционы на открытом воздухе. По-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия.

Точки общепита работать в выходные будут. А вот деятельность объектов туризма ограничивается. Посетителей, должно быть, не больше 80% от проектной мощности. И, естественно, все санитарные нормы нужно строго соблюдать. Это касается и спортсменов.

Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Обязательным условием для проведения учебно-тренировочного процесса на спортивных объектах для спортсменов Национальных сборных, клубных команд (группы не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах.

В будние дни объекты, которым разрешили возобновить работу, снова откроют свои двери для посетителей. Конечно, если они прошли обязательную регистрацию на сайте InfoKazakhstan.kz. Там необходимо получить акт. Только после этого можно принимать клиентов.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— Уже свыше 8900 заявок принято. Из них 6845 одобрено. Порядка 90% субъектов бизнеса регистрируются в уведомительном порядке. Крупные объекты, ТРЦ, торговые рынки и дома носят разрешительный характер. Они запущены.

При этом продовольственные и непродовольственные рынки и склады, торговые сети и дома, ТРЦ, отдельно стоящие магазины с торговой площадью 2 тысячи квадратных метров и более, аэропорты, железнодорожные вокзалы возобновляют деятельность только после посещения мониторинговой группы.

Айгерим Мукашева