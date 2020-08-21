Клуб исторических реконструкций «Temir Tumen» посещают около 20 человек

Верховая езда, стрельба из лука, фехтование, щиты и доспехи. С таким арсеналом любитель исторических боев может окунуться в средневековье и почувствовать себя батыром или же рыцарем. А с «Temir Tumen» это интересно и познавательно. Мария Патошкина занимается конным спортом 8 лет. Девушка решила попробовать себя в национальном виде спорта — жанбату.

Мария Патошкина:

— Меня заинтересовал этот вид спорта тем, что человек на скаку должен из лука попасть в мишень. Это нелегкий вид спорта. Потому что, ты одновременно должен управлять лошадью и прицеливаться в мишень.

Пока Мария не участвует в соревнованиях, а набирается опыта. Уже в следующем году планирует принять участие в состязаниях. Тренировки проходят на базе ДЮСШ по конным видам спорта «Аргымак». Секцию посещают около 20 человек. Это те, кто очень заинтересован историей и неравнодушен к лошадям, мечам и саблям.

Владимир Торопов — тренер, увлекается историей. Считает, что её интересно изучать ни по книгам и учебникам, сидя за партой, а в реальной жизни. Помимо стрельбы из лука и конного спорта, он также занимается и реконструкцией артефактов.

Владимир Торопов, руководитель СКФ клуба исторических реконструкций «Temir Tumen»:

— Здесь попутно реконструкция традиционных костюмов, вооружения, доспехов. Чтобы почувствовать дух той эпохи. Также соревновательные дисциплины, которые использовались в то время. Владение саблей на коне, копьем, шокпаром, топором и луком.

Тренировки проходят для всех и бесплатно. Принимают детей в возрасте от 7 лет и выше.

Алишер Ашимов