К.Аксакалов: Трудолюбие и нежелание стоять на месте дали результат

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня бюджет региона составляет уже 324 млрд тенге, в начале года было на 64 млрд тенге меньше. За 7 месяцев бюджет региона увеличен на 25%. Для сравнения с 2016-м годом он увеличился в 2 раза.

И это при учете пандемии, которая ударила абсолютно по всем регионам страны. Стойкость североказахстанцев, трудолюбие и нежелание стоять на месте дали результат, озвученный выше главой региона. Внушительный итог 7-месячной работы — попадание в группу лидеров среди областей Казахстана по темпам роста основных показателей. Так было не только в июле, но и в июне, и в мае.

Кажется, что вирус не подкосил жителей региона, а сделал только сильнее. социально значимые объекты продолжали строиться и ремонтироваться, а предприятия модернизировали производственные процессы. В дальнем ящике не остался, хотя мог, и проект специальной экономической зоны. «Инвестжила» северного региона каждый день, пусть понемногу, но меняется.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Участниками СЭЗ уже являются компания «АТМ Petropavlovsk Hospital». Инвестор турецкая компания «YDA Holding» с проектом многопрофильной больницы, с запуском в 2022 году. «Петропавловский электротехнический завод»- инвестор «Alageum Electric» по изготовлению электротехнического оборудования. Идет планомерная работа по привлечению крупной немецкой компании «Сlass» по производству с/х техники.

Что все эти масштабные инвестпроекты дадут простым североказахстанцам? Безусловно, сотни новых рабочих мест, как следствие, стабильный заработок и все из него вытекающее. А еще улучшить качество жизни населения помогут инфраструктурные проекты. О них тоже говорил аким области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы построим до 300 тысяч кв метров жилья. Или около 3 тыс квартир будет сдано. Благодаря этому более 11 тысяч североказахстанцев улучшат свои жилищные условия, в том числе 126 многодетных семей. В текущем году на ремонт автодорог было направлено 37 млрд тенге, мы сможем отремонтировать с учетом внутрипоселковых дорог до 1000 км. Мы должны будем восстановить и построить 288 км сетей. Этой работой охвачено 76 сел и положительный эффект от этой работы получат до 60 тыс человек. 5 тыс домов смогут подключиться к централизованной воде.

От масштабных планов и достижений, простых потребностей — к вопросам. У депутатов их было не очень много. Кто-то благодарил от себя, некоторые — от жителей области. Самым первым прозвучал шкурный вопрос, причем в прямом смысле. Перерабатывать их и шерсть животных в регионе негде.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Привлечение инвесторов — это не так просто, вы прекрасно понимаете, нужно его найти, убедить, чтобы он пришел, чтобы поверил и вложил свои средства и не боялся, что потеряет. Давайте вместе подумаем.

Вместе думать надо и о том, как уходить от использования многотонных большегрузов, которые каждый год разрушают дороги, отметил глава региона. Вопрос не новый и решения ему пока не нашлось. А значит миллиарды, вложенные в дорожное полотно, будут уходить в никуда.

Дарья Пышмынцева