Более 600 нетрезвых водителей задержали полицейские с начала текущего года

Проехал на красный, пересёк двойную сплошную, не пропустил пешехода в положенном месте. Эти и другие нарушения правил дорожного движения стражи порядка выявляют практически во время каждого рейда.

Встречают и любителей сесть за руль подшофе. Как правило, таким водителям море по колено, что уже говорить о поездке на личном авто. Недавно в нетрезвом виде им решил воспользоваться 61-летний петропавловец. Далеко не уехал, остановили полицейские.

Санат Катаев, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— На пересечении улиц Набережной — Гашека водителем автомашины «Volkswagen» было совершено правонарушение: создание аварийной остановки. Машина была остановлена. При проверке выяснилось, что от водителя исходит резкий запах алкоголя. Водитель был направлен на медосвидетельствование. Заключение врача: алкогольное опьянение легкой степени.

Ехал по делам. Так просто и лаконично горе-водитель изложил цель своей поездки стражам порядка. При этом своей вины отрицать не стал.

Полицейский:

— Мы вас доставили в управление полиции города Петропавловска, машину водворили на спецстоянку, для временного хранения. В отношении вас будет составлен административный протокол части 1 статьи 608 КРКоАП. Санкция статьи предусматривает 15 суток ареста и 7 лет лишения водительских прав.

Последнее слово за специализированным административным судом. Выносят решения по подобным делам там достаточно части. С начала 2020-го на дорогах региона за управление автотранспортом в нетрезвом виде полицейские задержали 624 водителя.

Дарья Пышмынцева